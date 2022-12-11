الزراعة: الإفراج عن 1.1 مليون طن من مدخلات الأعلاف منذ أكتوبر الماضى

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك انفراجة جديدة في الأعلاف بعد الإفراج عن شحنات ذرة وفول صويا بملايين الدولارات.

أضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد، أن ذلك استكمالاً لجهود مستمرة بدأت بلقاء رئيس مجلس الوزراء مع منتجي الدواجن لتلبية الاحتياجات.

أشار إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً مع اتحاد منتجي الدواجن، ويتم الإفراج بشكل دوري وتخصيص حصيلة دولارية للإفراج عن الذرة والفول الصويا.

أوضح أنه بذلك يكون إجمالياً ما تم الإفراج عنه من الجمارك من يوم 16 أكتوبر حتى 9 ديسمبر، 1.1 مليون طن من مدخلات الأعلاف منهم 726 ألف طن ذرة و384 ألف طن فول صويا بإجمالي 562 مليون دولار، لافتاً إلى أن هناك لجنة رقابية لمتابعة وصول الأعلاف إلى المربين.