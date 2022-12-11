الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 الجديد على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة ناشيونال
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يبحث الكثيرون ممن يحبون مشاهدة الفيديوهات الوثائقية عن مختلف الموضوعات عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023، خاصة بعد أن تغيرت منذ فترة قريبة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

في هذا التقرير نوضح لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 الجديد كي يمكنكم تنزيله بكل سهولة على شاشتك والاستمتاع بمختلف الأفلام  الوثائقية.

وتتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بعرضها في أكثر من 160 دولة حول العالم وبلغات متنوعة تقدم بها الأفلام الوثائقية والبرامج المختلفة والمتميزة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي النايل سات

• تردد القناة: 11411.

• معدل الترميز: 27500.

• معدل الاستقطاب: أفقي.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

• جودة المشاهدة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

• تردد القناة: 11804.

• معدل الترميز: 27500.

• معدل الاستقطاب: أفقي.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

• جودة المشاهدة: HD.

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تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القنر الصناعي سهيل سات

• تردد القناة: 11669.

• معدل الترميز: 27500.

• معدل الاستقطاب: عمودي.

• معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

• جودة المشاهدة: HD.
 

البرامج المتنوعة على قناة ناشيونال جيوغرافيك 
 

يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة مختلف الأفلام الوثائقية على قناة ناشيونال جيوغرافيك والتي تعرض العديد من البرامج المتنوعة العلمية والثقافية في مختلف المجالات، وتقوم بعرض الرحلات الاستكشافية في عالم الحيوان والنبات والبيئة والفضاء.

أبرز البرامج التي تعرض على قناة ناشيونال جيوغرافيك 

برنامج هياكل عملاقة.

برنامج الحياة البرية.

برنامج هندسه. 

برنامج سمكه التونه العنيده.

برنامج أمن المطارات.

برنامج علوم.

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