الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المصل واللقاح: آخر إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر 2004

شلل الأطفال
شلل الأطفال

كشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، تفاصيل انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين والأجانب.

قال مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إن أخر إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.

وأضاف د.مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006، موضحًا أن التطعيم إجراء احترازي من الدولة وأنه لا يوجد أي حالة مصابة في مصر.

وتابع "اللي عايز أكده إن مفيش حالات ولا نتائج إيجابية وكل ما هناك إجراء احترازي يتم تنفيذ بشكل دوري وأن التطعيم متوفر في مكاتب الصحة والميدادين الكبرى ومحطات القطار وأماكن التجمعات بجانب فرق متحركة للوصول لكافة الأطفال".

مواد متعلقة

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود شلل الأطفال فى مصر.. وسر التطعيمات ضده

تضامن النواب: «دوّى» مبادرة لعرض أفكار الفتيات لتطوير المجتمع

متحدث الكهرباء: مزارع الرياح توفر 50 ألف فرصة عمل

صندوق الإسكان: هناك 612 وحدة سكنية جاهزة للسكن

محلل سياسي: أمريكا تزود أوكرانيا بمعدات حديثة لإطالة الحرب

«القاهرة الإخبارية»: المفاوضات نهاية المطاف للحرب الروسية الأوكرانية

النمر: 70 مليون مهاجر تحتاجهم أوروبا لدعم اقتصادها

نائلة جبر: لدينا أكثر من 9 ملايين وافد أجنبي على أرض مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

أبناء المغرب يكشفون كواليس الاحتفال بفوز منتخبهم بكأس العالم (فيديو)

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 الجديد على القمر الصناعي النايل سات

"الداخلية" تكشف تفاصيل ضبط أبوكيان لتوزيع المخدرات بالمنوفية

بورسعيد تستعد لإطلاق مهرجان دولي لمراقبة وتصوير الطيور

علماء بريطانيون يخترعون علاج جيني جديد لمحاربة السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

أحمد الصغير

حول المشهد الضريبى الأخير!

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية