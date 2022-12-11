المصل واللقاح: آخر إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر 2004

كشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، تفاصيل انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين والأجانب.

قال مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إن أخر إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.

وأضاف د.مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006، موضحًا أن التطعيم إجراء احترازي من الدولة وأنه لا يوجد أي حالة مصابة في مصر.

وتابع "اللي عايز أكده إن مفيش حالات ولا نتائج إيجابية وكل ما هناك إجراء احترازي يتم تنفيذ بشكل دوري وأن التطعيم متوفر في مكاتب الصحة والميدادين الكبرى ومحطات القطار وأماكن التجمعات بجانب فرق متحركة للوصول لكافة الأطفال".