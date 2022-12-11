منتخب مصر لسيدات الاسكواش يحقق فوزه الثانى ببطولة العالم للفرق على حساب ويلز

اكتسح منتخب مصر لسيدات الاسكواش منتخب ويلز بنتيجة 3/0 في ثاني مبارياته ببطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق التي تقام في نادي مدينتي في الفترة من 10 ديسمبر حتى 16 من الشهر نفسه.

ومثّل مصر في المباراة كل من نور الطيب وهانيا الحمامي ونور الشربيني حيث فازت كل منهن بثلاثة أشواط في المباراة .



ويعد هذا هو الفوز الثاني لمنتخب مصر بعد التغلب على سويسرا أمس في افتتاح البطولة.

وفي مباريات أخرى أقيمت صباح اليوم فازت كندا على ويلز 2/1 وفازت فرنسا على الصين تايبيه 3/0، وتغلبت هونج كونج على أوكرانيا 3/0، وتفوقت ماليزيا على فنلندا 3-0 وفاز منتخب اسكتلندا على ألمانيا 3-0 .

وفي منافسات الفترة المسائية فازت أمريكا على ألمانيا 3/0، وتغلبت اليابان على الصين 3/0 وتغلبت فرنسا على فنلندا 3/0 وتفوقت إنجلترا على أوكرانيا 3/0.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه : كندا وسويسرا وويلز.



وتضم المجموعة الثانية : أمريكا وأستراليا واسكتنلدا وألمانيا.

وتضم المجموعة الثالثة : إنجلترا وهونج كونج وجنوب إفريقيا وأوكرانيا

والمجموعة الرابعة كل من : فرنسا وماليزيا واليابان وفنلندا والصين.

جدير بالذكر أن مصر تشارك في البطولة ب4 لاعبات هن : نوران جوهر ونور الشربيني وهانيا الحمامي ونور الطيب ويقود المنتخب فنيا إنجي خيرالله.