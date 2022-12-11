الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة: تسويق 343 ألف قنطار قطن بأسعار تجاوزت 8200 جنيه للقنطار

محصول القطن
محصول القطن

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتو  عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية المشرف على معهد القطن حول اسعار قنطار القطن، اليوم الأحد من خلال مزاد علني في 8 محافظات للتداول على المحصول حيث تم بيع كل كميات القطن وقدرها 343 الف قنطار وتشمل كل الاصناف بجميع المحافظات وبلغت اسعار الاصناف كما يلي: - - جيزه  92 بدمياط بسعر 6600 جنيه.
- جيزه  86 بالبحيره بسعر 6200 جنيه.
- جيزه 97 بمحافظات المنوفيه والغربية 7000 جنيه.
- جيزه 94 بمحافظات الدقهليه والشرقيه وكفرالشيخ وصل 7500 جنيه.
- جيزه 96 بكفرالشيخ السعر وصل 8200 جنيه.

وقال "عبدالعظيم" أنه سوف يتم بداية من صباح الغد نقل الاقطان المباعة من مراكز التجميع إلى المحالج وذلك لفصل القطن الشعر عن البذرة حيث يستخدم القطن الشعر، لإمداد المغازل المحليه بالمادة الخام كبديل لاستيراد الشعر الخام  ونقل البذرة التجارى إلى المعاصر للمساهمة فى سد الفجوة من الزيوت النباتية والأعلاف.

وأضاف وكيل مركز البحوث الزراعية، أن المنظومة الجديدة لتسويق القطن حققت للمزراعين مردود اقتصادى كبير سوف تسهم في مستوى معيشتهم كما تشجعهم على زيادة المساحة المنزرعة بالقطن الموسم القادم.

الزراعة تسويق ايمن حفنى الف قنطار قطن بأسعار تجاوزت جنيه

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