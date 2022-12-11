الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«عرض أهم الاتجاهات البحثية في الأكاديميات الغربية» ورشة عمل لخريجي الأزهر

د. المحرصاوي
د. المحرصاوي

عقدت اليوم بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، ورشة عمل بعنوان: (عرض أهم الاتجاهات البحثية في الأكاديميات الغربية)، حاضر فيها مجموعة من الباحثين بوحدة رصد الدوريات التابعة للمشيخة، وقدموا من خلال هذه الورشة أبرز وأهم الاتجاهات البحثية في الجامعات والهيئات البحثية الغربية في إنجلترا وفرنسا وأمريكا وغيرها.

وذلك في إطار التعاون بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ووحدة البحث ورصد الدوريات بمشيخة الأزهر الشريف، وبحضور  الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار فضيلة الإمام الأكبر وأمين عام المنظمة.

جدير بالذكر أن هذه الورشة تُعد الأولى من نوعها في جامعة الأزهر، وعلى هامش هذه الورشة قام الدكتور رمضان محمد محمود حسان، عميد الكلية، بتكريم الباحثين من وحدة رصد الدوريات بالمشيخة الذين حاضروا في هذه الورشة، كما وجه الشكر للمنظمة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على ما تقدمه من أنشطة تخدم الباحثين وطلاب العلم.

ومن ناحيته، قال الدكتور عبدالتواب عثمان - الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة: إن الجماعات الإرهابية المتشددة تجهل المعرفة بالأحكام الشرعية والفرق بين الأدلة والمقاصد وعدم الموازنة بين المصالح والمفاسد وعدم التفرقة بين المتفق عليه والمختلف فيه، مما أنتج الخلل في أفهامهم العقيمة واستبدادهم في الرأي وتجهيل الآخرين وتشددهم الديني على النفس وعلى الآخرين والمسارعة في التكفير بالمعاصي، كل هذا أدى إلى تشويه صورة الإسلام الحنيف البعيد كل البعد عن هذه الغلظة والنظرة المتشددة.

جاء ذلك خلال محاضرت بعنوان: "أفكار المتشددين حول الفكر والعقيدة" ضمن الدورة التدريبية لأئمة تشاد بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.

وأشار إلى أن الجماعات المتطرفة قد ترجمت أفكارها وفهمها البئيس لقضية الإيمان والكفر بانتشار صور الدماء والأشلاء تحت ظلال الإرهاب الأسود، وأصبح الإسلام الذي كان مفتاحًا للقلوب والعقول مرتبطاً ذهنيًا بالدماء والقتل والخراب، وهو بعيد كل البعد عن هذا فالإسلام جاء بتكاليفه الشرعية للحفاظ على المقاصد والكليات الخمس من حفظ النفس والدين والمال والعرض وترقية القيم الإنسانية.

خريجي الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي الدكتور رمضان محمد محمود حسان الأكاديميات الغربية فضيلة الإمام الأكبر

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