منع تهريب 89 قطعة حشيش وهواتف محمولة داخل سجن الصف المركزي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" المتهم بمحاولة إدخال 89 قطعة حشيش داخل سجن الصف المركزي.

تلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بلاغا من سائق شركة توصيل يفيد بقيام راكب بالتحدث في الهاتف بطريقة مريبة وطلبه التوجه إلي سجن الصف المركزي وكذا استيقافه في الطريق والحصول علي حقيبة بها قطع مواد مخدرة؛ وخلال ذلك قام المبلغ بايهامه بالنزول إلي أحد الأكشاك وقام بإبلاغ مركز الشرطة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي السيارة الأجرة وقاموا بالتحقظ علي المتهم وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" وعثر بحوزته على "89 قطعة حشيش وعدد من الهواتف المحمول ومبالغ مالية"، وأقر بأنه كان في طريقه لادخالها إلى أحد المساجين بسجن الصف المركزي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.