ضبط صاحب بنزينة لبيعه 64 ألف لتر بنزين وسولار بالسوق السوداء فى الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة من ضبط صاحب محطة لتموين السيارات لبيعه 64 ألف لتر مواد بترولية "بنزين وسولار" بالسوق السوداء في الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد يحيي زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط صاحب محطة لتموين السيارات بمحافظة الجيزة، لبيعه 64 ألف لتر بنزين وسولار في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.