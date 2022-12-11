مع بدء تطبيق قانون المحال التجارية.. تعرف على الأوراق المطلوبة للترخيص

قال د.محمد عطية الفيومي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال التجارية، إن الهدف الرئيسي للقانون هو إدماج القطاع غير الرسمي مع القطاع الرسمي في الدولة، فضلاً عن تمكين كل وشخص لديه مؤسسة من الحصول على ترخيص بسهولة.

وأضاف الفيومي، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، المذاع عبر فضائية " الحياة"، مساء الأحد، أنه هناك عدد ضخم من المؤسسات الاقتصادية غير مرخصة والذي لا يليق بمصر مع دخول الجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أن هناك 316 نشاطا تجاريا في مصر، مشيرا إلى أنه من خلال هذا القانون خلال عامين لن يكون هناك مؤسسة غير مرخصة.

أكد أن هناك إجراءات مبسطة للحصول على تراخيص، حيث يتم إعطاء مهلة لمدة عام لغير المرخص لتقديم الأوراق ويحصل على الترخيص خلال 90 يوما فقط على أقصى تقدير.

وعن الأوراق المطلوبة للترخيص، قال "هي صورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري وعقد التمليك أو الإيجار والمكان الذي يتواجد فيه النشاط وإذا كان المحال يبيع مواد غذائية يقدم شهادات صحية للعاملين".