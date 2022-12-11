الزمالك يعبر بيراميدز بصعوبة وينتزع وصافة الدورى

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على بيراميدز بهدف نظيف في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل مصطفى شلبي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من تسديدة خارج منطقة الجزاء.

ارتفع رصيد الزمالك عند 14 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد بيراميدز عند 11 نقطة في المركز الخامس.



أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ الشوط الأول بقوة وكاد يتقدم في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أحمد الشناوي بصعوبة.

هدف الزمالك، أحمد سيد زيزو أرسل الكرة من الركلة الركنية لمصطفى شلبي المتواجد خارج منطقة الجزاء، وسدد الأخير الكرة مباشرة لتغالط أحمد الشناوي وتمر لداخل الشباك.

الشيبي أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها عواد بسهولة.

في الدقيقة 30 محمد حمدي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار ارتطمت في جسد سيد عبدالله نيمار ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

بيراميدز كاد أن يدرك التعادل بعد توغل من رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم مرر الكرة لمصطفى فتحي داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

في الدقيقة 44 الشيبي أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة وحولها محمد حمدي الخالي تمامًا من الرقابة، برأسية مرت بجوار القائم الأيسر.



أحداث الشوط الثاني

محمد الشيبي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء حولها فاخري لاكاي برأسية مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

في الدقيقة 54 مصطفى فتحي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها عواد بثبات.

في الدقيقة 60 زيزو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

في الدقيقة 68 وليد الكرتي أرسل تمريرة من جهة اليمين للاعب فاخري لاكاي داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة مباشرة وتصدى لها عواد بسهولة.

في الدقيقة 75 عبدالله مجدي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وحولها رمضان صبحي برأسية وتصدى لها عواد.

بيراميدز استمر في محاولاته وسدد محمد حمدي الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

في الدقيقة 86 إسلام عيسى أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها علي جبر برأسية قوية ولكن تصدى لها عواد ببراعة.

في الدقيقة 87 إسلام عيسى أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها علي جبر برأسية قوية وتصدى لها عواد.

