تجديد الثقة فى حمدى عامر وكيلًا للشباب والرياضة بالبحيرة

قرر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مساء اليوم، تجديد الثقة في عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة بعدد من المحافظات، حيث تقرر تجديد الثقة في حمدي سعد محمد عامر وكيلًا للشباب بمديرية الشباب والرياضة في البحيرة.

كما قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تجديد الثقة في أسامة عبدالمجيد محمد الجيزاوي وكيلًا للشباب بمديرية الشباب والرياضة في محافظة الفيوم.

تدريب سفراء مشواري إدارة كفرالدوار.

من ناحية أخرى قامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة من خلال إدارة التدريب ومشروعات الشباب بعمل ندوة تدريب سفراء مشواري بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة من خلال مدرسة صيدناوي الكبرى الإعدادية بقرية سيدي غازي بدائرة مركز كفرالدوار.

وأكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، أن التدريب يستهدف إكساب 60 من النشء من سن 10 حتى 14 سنة، المهارات الشخصية والتفكير الإيجابي والأساليب التحفيزية وتنمية المهارات الحياتية والتخطيط للمستقبل وكيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات، قام بالتدريب السفيرة لمياء ياسر.

كما أكد الدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة على استمرار تنفيذ مثل هذه التدريبات لتشمل جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة لتعم الفائدة على جميع النشء والشباب، من خلال الاهتمام بجميع الأنشطة الرياضية التي يتم تقديمها للشباب داخل مراكز الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ويتم تنفيذه طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب "الإدارة العامة للتدريب" ومنظمة اليونيسيف بالأمم المتحدة وتحت إشرافهم، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.