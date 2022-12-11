تضامن النواب: «دوّي» مبادرة لعرض أفكار الفتيات لتطوير المجتمع

كشف أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن أهداف مبادرة " دوّي " لتمكين الفتيات.

وقال فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية " الحياة"، مساء اليوم إن مبادرة " دوّي " تأتي تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.

أضاف أن المبادرة تهدف لإرساء عملية الوعي لعرض أفكار الفتيات لتطوير المجتمع، موضحاً أن المبادرة تأتي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وأشار إلى أن المبادرة استطاعت الوصول للفتيات من خلال المدرس الحكومية ومدارس التعليم الفني والجامعات الحكومية والخاصة، موضحاً أن المبادرة تهتم بسماع أصوات الفتيات وما يحتاجونه من الدولة.