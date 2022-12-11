الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التموين تضبط 34 طن سلع غذائية ولحوم غير صالحة للاستهلاك بالجيزة والمنوفية

سلع غذائية
سلع غذائية

صادرت الإدارة العامة لشرطة التموين، 34 طنًا سلع غذائية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر فى محافظتى المنوفية والجيزة، وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإعداد تقرير بشأنها وبيان صلاحيتها.

كان مدير الإدارة العامة لشرطة التموين تلقى إخطارًا يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 3 أشخاص يديرون معملا ومخزنا ومصنعا لحيازتهم 34 طنا سلع غذائية غير صالحة ومجهولة المصدر.

وضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص، بمحافظة المنوفية وبحوزته كمية قدرها 4 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر ودون مستندات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط مالك مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم بدون ترخيص - بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها(2،8 طن "لحوم مجمدة–مصنعات لحوم")معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط مالك معمل لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص - بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها (27،27 طن "مخللات – ملح طعام – خل" تحت التصنيع، مستلزمات إنتاج)، معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد غش المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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