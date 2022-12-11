الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإفراج عن 150 ألف طن أعلاف من «الذرة والصويا» بـ 79 مليون دولار

أعلاف
أعلاف

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بشكل متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 79 مليون دولار. 

وأضافت وزارة الزراعة: شمل الإفراج عن 83 ألف طن من الذرة  بحوالي 30 مليون دولار وحوالي 67 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 47 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 2 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من "16 أكتوبر حتى 9 ديسمبر" 1.110 مليون طن منهم 726 ألف طن ذرة، و384 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 562 مليون دولار.
 

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