غدًا.. «النقد العربي» يعقد دورة حول تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة

يعقد صندوق النقد العربي، غدًا الاثنين، دورة تدريبية عن بعد، حول سياسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي، موضحًا أن الدورة التدريبية موجهة إلى العاملين في البنوك المركزية ووزارات المالية بالدول العربية، ويفضل في المشارك أن يحمل شهادة جامعية في الاقتصاد أو المالية أو ما يعادلها من خبرات.

أوضح صندوق النقد العربي أن الدورة التدريبية تهدف إلى تعريف المشاركين بمفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهميتها وخصائصها ومعوقات نموها، بالإضافة إلى التركيز على أنواع الخدمات الكفيلة بتمويل وتطوير أعمال هذه المشروعات وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي.

وعقد الصندوق ندوة حول النمو الشامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وكانت الدورة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المعنيين بالتخطيط الاقتصادي، ومتابعة وتقييم استراتيجيات السياسات الإحتوائية الرامية إلى الحد من الفقر وعدم المساواة، وتشجيع خلق فرص العمل.

وناقشت الندوة زيادة وعي المشاركين بمفاهيم النمو الشامل وتعريفهم بالأدوات التحليلية لتقييم وقياس ومتابعة كيفية تأثير السياسات الاقتصادية الكلية على النمو والفقر وعدم المساواة، وتوفير فرص العمل، كما اعطت الندوة فرصة للمشاركين لتطبيق هذه المفاهيم واستيعاب تصميم استراتيجيات النمو الشامل بالاستناد إلى دراسات الحالة القطرية.