الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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النمر: التحالف الوطني يهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال سامح النمر، عضو التحالف الوطني، إن الدولة المصرية تساهم في تخفيف العبء على المواطنين كما أن منظمات المجتمع المدني لها دورها في رفع الأعباء عن المواطنين، مضيفًا: “المجتمع الدولي في ضهر الدولي”.

قافلة ستر وعافية تهدف للوصول لكل الأسر الأولى بالرعاية

أضاف خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، أن قوافل ستر وعافية تجوب كل محافظات الجمهورية والهدف منها الوصول لكل الأسر الأولى بالرعاية في منازلهم.

وتابع أن قافلة ستر وعافية تقوم بعمل حصر للأسر الأولى بالرعاية، والمساعدات كلها بالمجان مما يخفف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن الكرتونة التي تقدم للأسر تكفي الأسرة من نصف شهر لشهر لتخفيف المعاناة عنهم خاصة بعد ارتفاع الأسعار في العالم كله. 

وأشار إلى أن الدولة خلال الفترة الماضية مرت بأزمات كثيرة بداية من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ولكن الدولة استطاعت تجاوزهما بالمشروعات القومية التي حققتها، كما أن دول العالم الكبرى عانت من نقص السلع الأساسية، وفي مصر كل السلع الغذائية موجودة ولم تنقص.

وتابع أن التحالف له دورًا كبيرًا خاصة في ظل هذه الأزمة، لأن هناك 24 مؤسسة تقوم بهذا العمل في كل المحافظات ولا يوجد بلد في العالم كله يوجد فيها هذا النظام. 

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