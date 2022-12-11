الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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متحدث الكهرباء: مزارع الرياح توفر 50 ألف فرصة عمل

مزارع الرياح
مزارع الرياح

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل تشييد واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم.

وقال حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المذاع عبر فضائية الحياة، مساء الأحد، إن مصر تشيّد واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم من ضمن مشروعات التي تم توقيعها في قمة المناخ COP 27 في شرم الشيخ.

أضاف أن القمة شهدت 4 اتفاقيات بإجمالي 28 ألف ميجاوات والتي من ضمنها مزرعة الرياح بقدرة 10 جيجاوات بتكلفة 12 مليار دولار، موضحاً أن المشروع وفر حوالي 30 ألف فرصة عمل خلال مراحل الإنشاء.

وأشار إلى أن المشروع سيوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل بعد تشغيله، ولكن إجمالي المشروعات التي وقعت في الاتفاقيات توفر حوالي 50 ألف فرصة عمل، مؤكداً أن هذا المشروع سيؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون بحوالي 24 مليون طن سنوياً.

وأوضح أن هذه المشاريع ستساعد على تصدير الكهرباء والطاقة عبر مشروع الربط الكهربائي مع أوربا، فضلاً عن إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تعظيم الاستفادة من الطاقات المختلفة.

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