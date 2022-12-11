الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفليسة صيدليات 19011.. المحكمة تصرح باستخراج بيان من النيابة عن قضايا الشيكات

محكمة
محكمة

قررت اليوم الدائرة الأولى للإفلاس بالمحكمة الاقتصادية في الطعون الخاصة بتفليسة 19011 والتي قام بها عدد من الشركات الدائنة عن طريق الدكتور هاني سامح المحامي بالتصريح باستخراج شهادات وبيان عن القضايا الجنائية المتعلقة بالشيكات، والتي تم الحكم فيها ضد مسؤلي 19011.

جاء في المذكرة المقدمة بجلسة اليوم أن القضية غير مسبوقة ويستبين من وقائعها ارتكاب سلسلة من الجرائم والمخالفات مشوبة بالخداع والنصب والاستيلاء على الأموال العامة للبنوك والأموال الخاصة بالشركات مع انتهاك القانون ويتمثل ذلك في وقائع استيلاء شركة الفا 19011 على مليارات الجنيهات من الأموال والتي تبخرت تماما بعيد الاستيلاء عليها من قبل مجموعات من الأشخاص كانوا نواة انشاء تلك الشركة وتولوا نصيب الإثم ثم سارعوا في إخفاء مسؤلياتهم بالتخارج واستخدام كواحيل لتحمل المسؤلية حتى ينعم مؤسسي السلسة بالأموال بعيدا عن المسؤلية المدنية والجنائية.

وكان قاضي التفليسة أصدر القرار رقم 21 لسنة 2020 الخاصة بسلسلة صيدليات 19011 المسماة الفا لإدارة الصيدليات، والمتضمن قائمة الديون النهائية للشركة والتي تجاوزت أربعة مليارات جنيه وتقدم عددًا كبيرًا من الدائنين بطعون على القائمة.

وقال الدكتور هاني سامح المحامي إنه تم رفض اعتماد غالب الديون وبعضها ديون لبنوك كبرى بسبب صدورها في فترة الريبة وهي الفترة بعد التاريخ الذي اعتمدته المحكمة لتعثر واضطراب احوال الشركة وتوقفها عن دفع ديونها والمحدد بشهر مايو 2020، بالإضافة لسبب اخر لرفض التفليسة للديون لعدم تقديم أصول السندات مع كون غالبها مودعا بالمحاكم الجنائية في قضايا شيكات ضد مسؤلي صيدليات 19011، وبالإضافة للتداخل بين سلاسل صيدليات 19011 ورشدي و24 وعدد من الشركات التابعة بما نتج عنه تعدد الجهات المصدرة لسندات الدين الذي تجاوز الأربعة مليارات جنيه.

وكان الدكتور هاني سامح المحامي بصفته وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 19011 تقدم  بالبلاغ رقم 199369 للنائب العام وهو قيد التحقيق حاليا بنيابة الأموال العامة العليا عن تفليسة الفا 19011 وفيه الإتهامات بالاستيلاء على الأموال العامة للبنوك والأموال الخاصة للشركات وجنايات التفالس بالتدليس والتربح من ظاهرة شركة وهمية بدون أصول ثابتة استخدمت الخديعة في التربح السريع.

يذكر انه جاء في منطوق حكم التفليسة، أنه قد قضت المحكمة فى مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة صيدليات 19011 - شركة مساهمة مصرية - واعتبار تاريخ 29 مايو 2020  تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع مع تعيين القاضى بالمحكمة الإقتصادية قاضيا للتفليسة ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها ونشر الحكم  والتأشير بملخص الحكم باسم جماعة الدائنين  فى كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة وإخطار البنك المركزي ومصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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