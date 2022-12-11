الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سر التألق في القبلة.. شاهد زوجة وليد الركراكي مدرب المغرب للمرة الأولى

وليد الركراكي
وليد الركراكي

رغم صغر سنه، استطاع وليد الركراكي أن يحفر اسمه من ذهب بين الكبار بعد الانتصارات التي حققها مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم بقطر 2022 بعد تأهله مع الفريق للربع النهائي.

والمدرب الذي يعد الأصغر بين المدربين في المونديال إذا يبلغ 47 عامًا استطاع أن يسجل هو وفريق المنتخب انتصارًا تاريخيًا للمغرب والعرب بالوصول للربع النهائي للمرة الأولى، كما أن المنتخب المغربي استطاع تحطيم أسطورة كريستيانو رونالدو الذي لا يقهر وتسببوا في بكائه بعد فوزهم على منتخب البرتغال مساء أمس بهدف دون رد.

زوجة وليد الركراكي في أول ظهور 

وفي ظهور نادر، ظهرت زوجة وليد الركراكي برفقة والدته بين صفوف المشجعين وحرص هو بدوره على الصعود للمدرجات وتقبيل رأس والدته، وهو الذي وصفه رواد مواقع التواصل بأنها سر التألق هو رضا الأم، كما قام باحتضان زوجته التي حرصت على مؤازرته للمرة الأولى.

وليد الركراكي ووالدته

وكشف مدرب أسود الاطلس عن جنسية زوجته مؤكدًا أنها جزائرية الأصل نشأت في العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقى بها هناك، وتزوجها عام 2004، ولديه منها ولد وحيد.

وليد وزوجته
وليد وزوجته
وليد والفريق
وليد الركراكي
وليد الركراكي منتخب المغرب كأس العالم زوجة وليد الركراكي الأم للمدرجات كريستيانو رونالدو البرتغال

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