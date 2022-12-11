«طريق غير متوقع.. نساء يقاتلن تنظيم داعش» لميريديت تاكس جديد أميرة بدوي

يصدر قريبًا كتاب "طريق غير متوقع ..نساء يقاتلن تنظيم دعش " للكاتبه الأمريكية ميريديث تاكس وترجمته عن الإنجليزية، الكاتبة والمترجمة أميرة بدوي وهو الكتاب الرابع في مشروع المترجمة أميرة بدوي والذي بدأ بترجمة رواية تائهة في الحي الإسباني، هيدي جودريتش، إلى جانب روايتان لفرجينيا وولف وهما "أورلاندو"، و"غرفة يعقوب".

وصرحت الكاتبة المترجمة أميرة بدوي للدستور بأن ترجمتها للكتاب بمثابة تجربة ملهمة إنسانيًا ومهمة أدبيًا وتاريخيًا لأنها بتسلط الضوء على منطقة معتمة من تاريخ النضال الإنساني عامة، مش تاريخ النضال النسائي فقط. وإني سعيدة بترجمة كتاب يحمل اسم ناشطة وكاتبة نسوية رائعة مثل مريديث تاكس".

ميريديث تاكس

كاتبة وناشطة سياسية ونسويّة أمريكية. ترأس مجلس إدارة مركز الفضاءات العلمانية الأمريكي. لها العديد من الإسهامات الفارقة في المجالات النسويّة ودعم الحريات وحقوق الإنسان. يُعدُّ مقالها المنشور عام 1970 بعنوان "المرأة وعقلها: قصة الحياة اليومية"، وثيقةً تأسيسيةً لحركة تحرير المرأة الأمريكية.

انضمَّت تاكس كعضو في منظمة (Bread & Roses) النسويّة الاشتراكية في بوسطن، واتحاد تحرير نساء شيكاغو. وتُعدُّ إحدى مؤسسات لجنة المرأة التابعة لمركز PEN الأمريكي، ثم أصبحت الرئيس المؤسِّس للجنة الكاتبات الدولية التابعة للمنظمة نفسها. أسّست شبكة (Women's WORLD) العالمية التي تدعم حرية التعبير للكاتبات النسويّات وتناهض الرقابة القائمة على النوع الاجتماعي.

كتبت العديد من المقالات السياسية والأدبية في الدوريّات العالمية. لها إصدارت أخرى بالإضافة لهذا الكتاب، منها: "صعود النساء: التضامن النسوي والصراع الطبقي 1880-1917"، و"القيد المزدوج: اليمين المسلم، واليسار الأنجلو أمريكي، وحقوق الإنسان العالمية"، و"ميدان الاتحاد"، و"شارع ريفينغتون". بالإضافة لكتاب مصوَّر للأطفال.

أما عن أميرة بدوي

كاتبة ومترجمة مصرية. تخرّجت في كلية الآداب جامعة القاهرة. حازت على منحة آفاق للكتابة الإبداعية والنقدية عن مجموعتها القصصية "ست زوايا للصلاة" دورة 2019. ترشَّحت في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، فرع المؤلِّف الشاب عام 2020، وحصلت على جائزة ساويرس الثقافية 2021.

تُرجِمَت بعض قصصها إلى اللغة الإنجليزية والإسبانية والألمانية. كما قامت بترجمة أربعة كتب إلى العربية، وهي:

• الترجمة العربية لرواية تائهة في الحي الإسباني، هيدي جودريتش، منشورات إبييدي.

• الترجمة العربية لرواية أورلاندو، فيرجينيا وولف، دار العين للنشر.

• الترجمة العربية لرواية غرفة يعقوب، فيرجينيا وولف، مكتبة المتنبي للترجمة والنشر.

• الترجمة العربية لكتاب طريقٌ غير متوقع - نساء يقاتلن تنظيم داعش، ميرديث تاكس، دار شلير للنشر.