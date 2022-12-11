حبس المتهم بالإتجار بـ90 كيلو حشيش في الإسماعيلية

قررت النيابة العامة حبس المتهم بالاتجار بـ90 كيلو حشيش في الإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة وإرسال المضبوطات للطب الشرعي.

وردت معلومات لمديرية أمن الإسماعيلية بقيام أحد الأشخاص، مقيم بفايد، له معلومات جنائية سابقة بالإتجار بكميات كبيرة من المواد المخدرة ويروجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات والتحريات، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تقدر بـ90 كيلو وهاتف محمول، بالإضافة إلى مبلغ مالي، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد الإتجار فيها وأن المبلغ المالي متحصل من بيع المواد المخدرة على عملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.