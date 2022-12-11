مسلسلات رمضان 2023.. منافسة شرسة بين النجوم بالمارثون الرمضاني المقبل

يواصل عدد كبير من نجوم الفن في الوقت الحالي تصوير مشاهد وأحداث أعمالهم التلفزيونية الجديدة والتي من المقرر أن ينافسون بها ضمن مارثون مسلسلات رمضان 2023.

ويشهد موسم مسلسلات شهر رمضان المقبل منافسة قوية بين النجوم بعدد كبير من المسلسلات التي تشهد تنوع واختلاف كبير في احداثها وتنوع في الخطوط الدرامية الخاصة بها.

ويرصد الدستور في التقرير التالي خريطة مسلسلات شهر رمضان 2023

العمدة - محمد رمضان

يشارك النجم محمد رمضان في مارثون مسلسلات رمضان 2023 بمسلسل “العمدة” حيث يواصل تصويره في الوقت الحالي بقيادة المخرج محمد سامي والذي حقق معه نجاحات قوية في المسلسلات الدرامية على مدار السنوات الماضية.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

بابا المجال - مصطفى شعبان

ويشارك النجم مصطفى شعبان في مارثون مسلسلات رمضان 2023 بمسلسل “بابا المجال” حيث يواصل تصويره في الوقت الحالي بقيادة المخرج أحمد خالد موسى.

مسلسل بابا المجال ليس أول عمل يجمع بين مصطفى شعبان وأحمد خالد موسى، بل جمعهما مسلسل ملوك الجدعنة، الذي عُرض في رمضان 2021، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، ياسمين رئيس، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبدالرسول، هبه حسن، فرح يوسف، ومن المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2023.

سوق الكانتو - أمير كرارة

وبدأ النجم أمير كرارة الأيام الماضية تصوير مشاهده في مسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل أسم "سوق الكانتو" بقيادة المخرج حسين المنباوي بالديكور الرئيسي للعمل بمدينة الإنتاج ومن المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار شعبى وهومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجانب النجم أمير كرارة، ومنهم مى عز الدين وفتحى عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، وغيرهم من النجوم.

عملة نادرة - نيللي كريم

تشارك النجمة نيللي كريم في موسم رمضان المقبل بمسلسل “عملة نادرة” ومن المقرر أن تبدأ تصوير المسلسل خلال الأيام الحالية.

ويجري المخرج محمد العدل جلسات عمل مكثفة استعدادًا لانطلاق التصوير كما يقوم بإبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في العمل بشكل رسمي، وانضم الفنان أحمد عيد مؤخرًا لأبطال العمل، ليعد أحدث المنضمين لأبطال المسلسل رسميًا في عودة جديدة لأحمد عيد بعد فترة غياب عن المشاركة في الأعمال الدرامية.

حمد الله على السلامة - يسرا



وتشارك النجمة يسرا في المارثون الرمضان المقبل بمسلسل “حمد الله على السلامة” والتي ستبدأ تصويره خلال أيام حيث انتهى مؤلف العمل من كتابة الحلقات الأولى.

المسلسل من إخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب، وتجرى الشركة المنتجة للعمل إبرام باقى التعاقدات حاليًا تمهيدًا للبدء في تصوير المسلسل، حيث تعاقد كل من شيماء سيف ومحمد ثروت على المشاركة في المسلسل، ومازالت الشركة المنتجة تجري ترشيح باقي الأبطال.

تحت الوصاية - منى زكي

تعود النجمة منى زكي للمشاركة في المارثون الرمضان المقبل بعد تغيبها عن الموسم الماضي وذلك بمسلسل "تحت الوصاية" والذي تدور أحداثه حول قصة الحاجة صيصة، ابنة محافظة الأقصر، التي حصلت على جائزة الأم المثالية 2017، وتتضمن قصتها رحلة كفاح طويلة لأكثر من 40 عاماً.

العمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشملت القائمة المبدئية لأبطال العمل كلا من: منى زكي ونسرين أمين وخالد كمال ومها نصار ورشدي الشامي وجار ترشيح باقي الأبطال بالتزامن مع انتهاء المخرج محمد شاكر خضير من تحضيرات العمل ومعاينة أماكن التصوير.

الكبير أوي 7 - أحمد مكي

كان الفنان أحمد مكي أول من أعلن عن مشروعهم لموسم رمضان 2023، وذلك بجزء جديد من "الكبير أوي"، حيث شهدت الحلقة الأخيرة من الكبير أوي 6 التنويه عن الجزء السابع من المسلسل، حيث أكد المخرج أحمد الجندي، والسيناريست مصطفى صقر، أنه تم بالفعل كتابة الجزأين السادس والسابع معاً.

جميلة - ريهام حجاج

بدأت الفنانة ريهام حجاج الفترة الماضية تصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد "جميلة" والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2023، ويناقش العمل عدة قضايا اجتماعية شائكة.

مسلسل "جميلة" من بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، يسرا اللوزي، نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، المسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

رمضان كريم 2

اقترب المخرج سامح عبدالعزيز من الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، حيث قطع صناع وأبطال العمل شوطا كبيرا في تصويره خلال الفترة الماضية.

وانتهى أبطال العمل من تصويرجزء كبير من أحداثه، حيث يتم تصويره بمنطقة الحزام الأخضر في اللوكيشن الرئيسي للعمل.

الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم" من بطولة سلوى عثمان، بيومي فؤاد، سيد رجب، ويزو، نجلاء بدر، سلوى خطاب، سلوى محمد علي، ومحمد لطفي.

سر السلطان

يواصل المخرج خالد يوسف على قدم وساق تصوير مسلسله الرمضانى الجديد "سر السلطان" للمخرج خالد يوسف، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من إنتاج شركة سينرجى.

ومسلسل سر السلطان كان يحمل فى البداية اسم "سره الباتع" وهو دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمني العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في عام ١٧٩٨، وهي قصة تاريخية مستوحاة من قصة للأديب الكبير الراحل يوسف إدريس التي تحمل نفس الاسم ومعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف.

ويضم نخبة كبيرة من النجوم المصريين والعرب، وهو من بطولة أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، حسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة صدقى، نجلاء بدر، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الإتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمى جلال، عمرو موسى، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.