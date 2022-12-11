نائلة جبر: مصر قامت بجهود كبيرة لاستقبال ودعم اللاجئين

كشفت نائلة جبر، رئيسية تنسيقية مكافحة الهجرة، عن جهود الدولة المصرية في ملف مكافحة قضايا الهجرة ودعم اللاجئين.



وقالت خلال مداخلة عبر الإنترنت، لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، إن مصر قامت بجهود كبيرة في المؤسسات التشريعية والعملية بالنسبة لمواجهة الهجرة غير الشرعية سواء بالنسبة للمصريين أو بالنسبة لاستقبال المهاجرين القادمين إليها.



وأضافت، أن مصر قامت بإنشاء لجنة وزارية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم 30 وزارة وهيئة و3 مجالس لحقوق الإنسان، من بينها القانون رقم 82 لسنة 2016 لتغليظ العقوبة على المهربين للهجرة غير الشرعية.



وأشارت، إلى أن هذا القانون من أوائل القوانين في المنطقة لتعريف الجريمة وتوقيع العقوبات المقررة، مؤكدة أن مصر قامت بجهود كبيرة لاستقبال ودعم اللاجئين، من خلال عدد من الدراسات المتخصصة في هذا الملف.