الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير دولى: القوانين تنص على تعاون دول أوروبا فى دعم اللاجئين

اللاجئين
اللاجئين

كشف الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، عن القوانين التي تحمي المهاجرين خاصة مع زيادة النزاعات الدولية.


وقال خلال مداخلة عبر الإنترنت، لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، إن هناك قوانين تحمي المهاجرين وحماية المهاجرين مسألة دستورية أعلى من القوانين العادية.


وأضاف أن التشريعات كلها يجب أن تنطوي داخل تلك المنظومة التي من أهم أهدافها حماية المهاجرين، موضحًا أن القوانين كلها لها خصوصية خاصة بحقوق الإنسان والفرد ولا يمكن لأي مجلس نواب أن يخرج عن ذلك الإطار.


وأشار إلى أن القوانين تنص على تعاون دول أوروبا في دعم اللاجئين، موضحًا أن هناك تفريقًا بين المهاجرين الأوكرانيين والمهاجرين من جنسيات أخرى مثل إفريقيا.

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