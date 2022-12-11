إلزام تعليم السويس بدفع 1.5 مليون جنيه للتأمين الصحى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس بأداء مبلغ مقداره 1581816 مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة عشر جنيهًا قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي عن الأعوام الدراسية من عام 2010-2011 حتى عام 2017-2018، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وقالت الجمعية العمومية في فتواها إنه لما كان نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم 99 لسنة 1992 مطبقًا على محافظة السويس بموجب قراري وزير الصحة رقمي 129 لسنة 1993 و302 لسنة 1994، فمن ثمّ يتعين على محافظة السويس مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس تحصيل اشتراكات التأمين الصحي السنوية من طلاب المدارس التابعة لها وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها، حيث ثبت من الأوراق المقدمة من الهيئة- عارضة النزاع- أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس لم تُورد إليها كامل قيمة هذه الاشتراكات عن الأعوام الدراسية من عام 2010 /2011 حتي عام 2017 /2018.

وأضافت الجمعية، أن الممثل في مبلغ مقداره 1581816 مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة عشر جنيهًا، وإذ لم تنازع محافظة السويس في عدد الطلاب المُقيدين بمدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس خلال الأعوام الدراسية المشار إليها، أو في مقدار المبلغ محل المطالبة، إذ لم ترد على موضوع النزاع إبان استيفائه من إدارة الفتوى المختصة، ولم تقدم دليلا يناهضه، فإنها تلتزم بأداء هذا المبلغ إلى الهيئة المذكورة نزولا على صحيح حكم القانون، ومن ثم يتعين إلزام محافظة السويس مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس بأداء المبلغ المُطالب به ومقداره 1581816 مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة عشر جنيهًا، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.