الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهم تاجر فى الهيروين ببنها

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبدالحميد، وأحمد محمد غنيمي وسامح أحمد عبدالوهاب، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبدالجواد، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لفلاح، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14765 لسنة 2022 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2275 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "إسلام م ص"، 25 سنة، فلاح، مقيم منطقة ساح دجوى دائرة مركز شرطة بنها، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر "الهيروين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش"، وأحرز بغير ترخيص ذخائر "طلقتين"، ما تستعمل على نفس السلاح محل الاتهام السابق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وردت معلومات لها بقيام عاطل باتخاذ دائرة مركز شرطة بنها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين" وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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