خبير سكان: أوروبا تمارس الازدواجية في التعامل مع المهاجرين

كشف الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، عن ضحايا ازدواجية لمعايير في المهاجرين واللاجئين.



وقال خلال مداخلة عبر الإنترنت، لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، إن عدد النازحين في العالم زاد عن 100 مليون لاجئ ونازح مقارنة بالسنة الماضية والذي كان 89.3.



وأضاف أن السبب الكبير في عدد النازحين واللاجئين في العالم الحروب النزاعات المنتشرة في العالم في عدة مناطق بداية من المنطقة العربية فضلاً عن مناطق أخرى في أوربا.



وأشار، إلى أن أوربا تمارس الازدواجية في التعامل مع المهاجرين، موضحاً أن هناك عدداً من القوانين العالمية التي لا بد من إعادة صياغتها والخاصة بقضايا النازحين واللاجئين.