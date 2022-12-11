الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير سكان: أوروبا تمارس الازدواجية في التعامل مع المهاجرين

جريدة الدستور

كشف الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، عن ضحايا ازدواجية لمعايير في المهاجرين واللاجئين.


وقال خلال مداخلة عبر الإنترنت، لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، إن عدد النازحين في العالم زاد عن 100 مليون لاجئ ونازح مقارنة بالسنة الماضية والذي كان 89.3.


وأضاف أن السبب الكبير في عدد النازحين واللاجئين في العالم الحروب النزاعات المنتشرة في العالم في عدة مناطق بداية من المنطقة العربية فضلاً عن مناطق أخرى في أوربا.


وأشار، إلى أن أوربا تمارس الازدواجية في التعامل مع المهاجرين، موضحاً أن هناك عدداً من القوانين العالمية التي لا بد من إعادة صياغتها والخاصة بقضايا النازحين واللاجئين.

مواد متعلقة

وزير التموين: 71 مليون مستفيد من الخبز المدعم

وزير التموين: مخزون القمح يكفى 5 أشهر والأرز 6 أشهر

«على رأسهم الأرملة».. وزير التموين يكشف فئات إضافة المواليد للبطاقات

وزير التموين: استوردنا الأرز من الهند لتوفيره بالأسواق

استشارى نفسى: الرغبة فى الاستمتاع وراء تحديات الأطفال الخطرة

تفاصيل استخراج موبيل من معدة شاب بطوارئ طنطا

ناقد رياضى: المغرب حقق معجزة فى كأس العالم 2022

أنغام تكشف موعد عودتها للغناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

مفتى الديار المصرية ورئيس جامعة بنها يتفقدان عددًا من المراكز والوحدات الخدمية

مفاجأة فى تشكيل الزمالك أمام بيراميدز فى بطولة الدورى

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بالصحراوى الغربى بالمنيا

المغرب على بعد خطوة من معادلة إنجاز مصر فى تصنيف «فيفا»

المشدد 6 سنوات لمتهم تاجر فى الهيروين ببنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

أحمد الصغير

حول المشهد الضريبى الأخير!

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية