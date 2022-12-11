مصادرة 2 طن أسمدة زراعية مدعمة مهربة للبيع فى السوق السوداء بالغربية

صادرت مباحث التموين بالغربية، 2 طن أسمدة زراعية مدعمة، مهربة للبيع في السوق السوداء، داخل مخزن لتجارة المبيدات والأسمدة الزراعية، بغرض التربح ماليًا بدون وجه حق.

تلقى العميد إيهاب عبدالحليم مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا بضبط مالك أحد مخازن تجارة المبيدات والأسمدة الزراعية، لحيازته 2 طن أسمدة زراعية مدعمة والمحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية والمخصص صرفها للحيازات الزراعية، تم تجميعها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مستفيداً من فارق الأسعار.

وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.

كما صادرت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، طن و668 كيلو أسماك مدخنة "رنجة" ولحوم، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمركز كفر الزيات.

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد ترأس لجنة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارة البيطرية بمركز كفرالزيات، وإحكامًا للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز كفرالزيات، وذلك تنسيقاً مع ضباط شرطة المسطحات المائية والبيئة ومباحث التموين ومديرية التموين، والجهات المعنية.

وأسفر مرور اللجنة عن ضبط طن و668 كيلو أسماك مدخنة "رنجة" ولحوم، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة البيانات والمصدر، ولحوم مذبوحة خارج المجازر.