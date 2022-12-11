الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بالصحراوى الغربى بالمنيا

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

شهد الطريق الصحراوي الغربي، بمركز العدوة أقصي شمال غربي محافظة المنيا إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي وتم نقلهم لمستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

كما أصيب شخص بقرية سوادة التابعة لمركز المنيا بعد سقوطه من الطابق الثالث بمنزله وتم نقله للمستشفى العام لتلقي الإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادثين المحضرين اللازمين.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام محطة وقود بمركز العدوة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة.

بالانتقال والفحص تبين أن المصابين من أسرة واحدة ويقيمون في محافظة أسيوط، وانقلبت بهم سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة ونتج عن ذلك إصابة كل من: مصطفي سيد عبد الرحمن 51 عامًا، وابنائه بدر الدين 15 عامًا، سلطان 11 عامًا، فيروز 14 عامًا، وزينب محمد يحيى 17 عامًا، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه إرتجاج وتم نقلهم لمستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج.

المنيا إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة انقلاب سيارة ملاكى الصحراوي الغربي بمركز العدوة اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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حق المتهم

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