«Extra news» تستعرض أهم أهداف «حياة كريمة»

عرضت فضائية "Extra news" تقريرًا عن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في دعم المواطن المصري في كل احتياجاته.

وقال التقرير إن المبادرة الرئاسية لم تعد مجرد استهداف لبناء وتطوير القرى والريف المصري وحتى العمل على إقامة المشروعات التعميرية بل أصبحت كيانًا متكاملًا وداعمًا للمواطنين في كل ما يطلبونه وتحولت لذراع سياسية للقيادة السياسية والاعتماد عليها من أجل العمل علي تنفيذ متطلبات مختلف المواطنين وما يواجهون من أي مشكلات وصعوبات في الحياة المعيشية.

وجاء خلال التقرير من أهم أهداف "حياة كريمة":

1- التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

2. التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

3. الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

4. توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

5. إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.

6. تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كل مؤسسات الدولة.

7. الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

