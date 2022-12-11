الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزير الإسكان: الحكومة والبرلمان مهمتهم بقانون التصالح تحقيق مصلحة غير المخالفين

عاصم الجزار
عاصم الجزار

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الحكومة والبرلمان مهمتهم الأساسية في قانون التصالح تحقيق مصلحة غير المخالفين، وعدم مساواتهم بمن خالف القانون.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب تعديلات قانون التصالح بحضور علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والنائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وأكد وزير الإسكان أن أشكال التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها الحكومة من المواطنين صعبة جدا، وهو ما يجعلني أؤكد حديث النائب أحمد السجيني، عندما قال في كلمته ويل للمطففين، متابعا: «نحن لا نمثل الذي خالف ولكن من لم يخالف له حق في رقبتنا».

وأشار إلى أن من لم يخالف هو من يحاجي الجميع يوم القيامة، وسيقولنا لنا نصرتم المخالف وظلمتونا، لافتا إلى أن ليس من المنطقي أن يأخذ المخالف حق لا يستحقه ويقوم بتعلية أدوار منزله على من التزم بالقانون.

الحكومة قانون التصالح علاء فؤاد احمد السجيني التصالح في مخالفات البناء الإسكان بمجلس النواب الإدارة المحلية بمجلس النواب

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وائل لطفي

حق المتهم

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