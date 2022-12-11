«ميرور»: النصر السعودى يستهدف ضم فيرمينو من ليفربول

يخطط نادي النصر السعودي لإبرام صفقة هجومية من العيار الثقيل من صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

النصر السعودى يستهدف ضم فيرمينو من ليفربول

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن نادي النصر السعودي يرغب في التعاقد مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، في الشتاء المقبل.

وأفادت الصحيفة البريطانية في تقريرها، أن نادي النصر يأمل في تقديم عرض مالي جيد لإغراء فيرمينو بالموافقة على الانتقال إلى الدوري السعودي.

وينوي مسئولو النصر استغلال عدم الاعتماد على فيرمينو كلاعب أساسي في ليفربول خلال الفترة الماضية، في ظل تواجد زميله الأوروجوياني داروين نونيز في مركز المهاجم الصريح.

ونوّهت صحيفة "ميرور"، إلى أن إدارة ليفربول في محادثات مع فيرمينو خلال الفترة الحالية، بشأن تجديد عقده مع الفريق.

وهو ما أكدته شبكة «سكاي سبورتس» العالمية، في وقت سابق، أن ليفربول بات قريبًا من تجديد عقد فيرمينو، في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار مع النادي، نظرًا لعلاقته الجيدة مع مدربه الألماني يورجن كلوب.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم البرازيلي، صاحب الـ31 عامًا، رفقة ليفربول في نهاية الموسم الحالي، أي في يونيو 2023.

منتخب البرازيل يودع بطولة كأس العالم 2022

يذكر أن فيرمينو تم استبعاده لأسباب فنية من قائمة منتخب البرازيل المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، المُقامة حاليًا في قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وودّع منتخب البرازيل منافسات بطولة كأس العالم 2022 على يد منتخب كرواتيا، بعد الخسارة بنتيجة 2-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الشوط الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

مواعيد مباريات الدور نصف النهائى من كأس العالم 2022

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين نظيره المنتخب الكرواتي، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

بينما يستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المنتخب الفرنسي، يوم الأربعاء المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.