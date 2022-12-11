الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئاسة الروسية: أوروبا تتحول إلى تبعية الغاز الأمريكى

المتحدث بإسم الكرملين
المتحدث بإسم الكرملين دميترى بيسكوف

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم، أن أوروبا بتصريحاتها المتكررة بأنها تريد التخلص من الاعتماد على روسيا والتبعية لها بشأن الغاز، إلا أنها استبدلتها بتبعية الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فى تصريحات صحفية، اليوم، "على خلفية رغبة سخيفة أوروبية، يصرح الأوروبيون برغبتهم بالتخلص من تبعية الاعتماد على روسيا بالغاز، لكن في الوقت نفسه، إنهم لا يصرحون بأنهم يريدون استبدال تبعية واحدة بتبعية أخرى، لقد استبدلوا الآن الاعتماد على الغاز الروسي بالاعتماد على الغاز الطبيعي الأمريكي المسال"، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

وأضاف بيسكوف، عندما يخسر الأوروبيون مليارات اليوروهات كل يوم، فإن هذه المليارات من الدولارات يتم جنيها بالفعل في واشنطن.

لافروف: فكرة إنشاء اتحاد الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان لا تشتمل على أى لعبة جيوسياسية

والسبت، أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن فكرة إنشاء اتحاد الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، لا تشتمل على أى لعبة جيوسياسية.

وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله: "إنه في الوقت الحالى، يتم مناقشة مبادرة تشكيل مشروع ثلاثي الأطراف حول الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان"، مشيرًا إلى أن "روسيا وكازاخستان وأوزبكستان دول جارة وتملك نظاما مشتركا لنقل الغاز، وتهتم بضمان عدم انقطاع إمدادات الغاز مع مراعاة ذروة الاستهلاك الموسمي".


ووصف لافروف العلاقة بين روسيا وكازاخستان بأنها علاقات تحالفية، ودائما ما نمد يد العون لبعضنا البعض ونظهر تفهمًا للقرارات التي يتم اتخاذها في أستانا وموسكو وننسق بشكل وثيق أنشطتنا على المستوى الإقليمي وعلى الساحة الدولية.


وأردف لافروف قائلا: "إن أي اتصالات على جميع المستويات هي دائمًا مساهمة ملموسة وعملية في تعزيز أساس التعاون الثنائي والاتفاق على المهام التي تسمح لنا ببناء الإمكانات الاقتصادية لبلداننا بشكل فعال وتحسين رفاهية المواطنين".

الرئاسة الروسية الكرملين روسيا الغاز الغاز الطبيعي اوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

حبس عاطل يروج أسطوانات هيروين فى المقطم

المغرب على بعد خطوة من معادلة إنجاز مصر فى تصنيف «فيفا»

رفع 85 طن قمامة ومخلفات بمركز القصاصين الجديدة بالإسماعيلية

الرئاسة الروسية: أوروبا تتحول إلى تبعية الغاز الأمريكى

نقيب المهندسين يثمن استجابة وزير المالية لتأجيل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

أحمد الصغير

حول المشهد الضريبى الأخير!

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية