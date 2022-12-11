الرئاسة الروسية: أوروبا تتحول إلى تبعية الغاز الأمريكى

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم، أن أوروبا بتصريحاتها المتكررة بأنها تريد التخلص من الاعتماد على روسيا والتبعية لها بشأن الغاز، إلا أنها استبدلتها بتبعية الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فى تصريحات صحفية، اليوم، "على خلفية رغبة سخيفة أوروبية، يصرح الأوروبيون برغبتهم بالتخلص من تبعية الاعتماد على روسيا بالغاز، لكن في الوقت نفسه، إنهم لا يصرحون بأنهم يريدون استبدال تبعية واحدة بتبعية أخرى، لقد استبدلوا الآن الاعتماد على الغاز الروسي بالاعتماد على الغاز الطبيعي الأمريكي المسال"، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

وأضاف بيسكوف، عندما يخسر الأوروبيون مليارات اليوروهات كل يوم، فإن هذه المليارات من الدولارات يتم جنيها بالفعل في واشنطن.

لافروف: فكرة إنشاء اتحاد الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان لا تشتمل على أى لعبة جيوسياسية

والسبت، أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن فكرة إنشاء اتحاد الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، لا تشتمل على أى لعبة جيوسياسية.

وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله: "إنه في الوقت الحالى، يتم مناقشة مبادرة تشكيل مشروع ثلاثي الأطراف حول الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان"، مشيرًا إلى أن "روسيا وكازاخستان وأوزبكستان دول جارة وتملك نظاما مشتركا لنقل الغاز، وتهتم بضمان عدم انقطاع إمدادات الغاز مع مراعاة ذروة الاستهلاك الموسمي".



ووصف لافروف العلاقة بين روسيا وكازاخستان بأنها علاقات تحالفية، ودائما ما نمد يد العون لبعضنا البعض ونظهر تفهمًا للقرارات التي يتم اتخاذها في أستانا وموسكو وننسق بشكل وثيق أنشطتنا على المستوى الإقليمي وعلى الساحة الدولية.



وأردف لافروف قائلا: "إن أي اتصالات على جميع المستويات هي دائمًا مساهمة ملموسة وعملية في تعزيز أساس التعاون الثنائي والاتفاق على المهام التي تسمح لنا ببناء الإمكانات الاقتصادية لبلداننا بشكل فعال وتحسين رفاهية المواطنين".