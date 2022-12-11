الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 85 طن قمامة ومخلفات بمركز القصاصين الجديدة بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، بمتابعة أعمال النظافة العامة اليوم الأحد، حيث تم رفع 60 طن قمامة بالإضافة إلى 25 طن مخلفات ومواد صلبة من مركز ومدينة القصاصين الجديدة والقرى التابعة لها.

وفي سياق آخر، في قرية المحسمة القديمة تم ردم وتمهيد طريق مسجد الجيار بداية من طريق المعاهدة حتى طريق الجيش بطول 500 متر.

يأتي هذا بناء لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة رفع كفاءتها.

وفي سياق متصل أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، عن طريق قسم الكهرباء بالوحدة المحلية، صباح اليوم السبت، أعمال إصلاح وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة، حيث تم صيانة وإصلاح ورفع كفاءة 40 كشاف إنارة عامة، بعموم المركز والمدينة والوحدات المحلية التابعة له.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة متابعة تقديم كافة الخدمات للمواطنين، والاهتمام بصيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بكافة أرجاء المحافظة؛ لتوفير الراحة والأمان للمواطنين.

وعلى الجانب الآخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، اليوم السبت، بجمع ورفع مخلفات القمامة من عموم مدينة فايد بحمولة بلغت 30 طناً.

وفيما يخص القرى التابعة لمركز ومدينة فايد، تم رفع مخلفات وقمامة من قرى سرابيوم، هويس سرابيوم، أبوسلطان، فنارة، كسفريت، بحمولات بلغت 46 طناً.

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