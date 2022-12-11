الرئيس السيسى يستقبل باتريس كين رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، السيد باتريس كين، رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أ.ح طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، والعقيد بحري أحمد عادل بالقيادة الاستراتيجية، إلى جانب كلٍ من السيد كريستوف سالمون نائب رئيس شركة تاليس، والسيد شريف بركات مدير شركة تاليس مصر.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون مع الشركة الفرنسية ذات الخبرات العالمية في مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات والأمن السيبراني وتطبيقاتها في القطاع المدني والخدمي، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية.

وأكد الرئيس بوجهٍ عام مسيرة التعاون المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصةً ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر ومساهمتها في عملية التنمية، والتي مثل نجاحها في مصر نقطة انطلاق لها إلى مختلف دول المنطقة، وتطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره، لا سيما مع شركة "تاليس" ذات الخبرة العريقة في مجال البصريات والإلكترونيات.

كما وجّه الرئيس بالاهتمام برفع القدرات البشرية في إطار التعاون مع شركة "تاليس" من حيث التدريب والتأهيل العملي والفني، وذلك لإعداد كوادر من المهندسين في تلك المجالات المتخصصة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة "تاليس" عن الاعتزاز بلقاء السيد الرئيس لبحث مسيرة التعاون مع مصر، مؤكداً أهمية دور مصر كحليف استراتيجي لفرنسا، ومشيراً إلى الحرص على التعاون المثمر مع مصر بشأن مجال نشاط الشركة، وكذلك ما يتعلق بالتدريب والتعليم لنقل المعرفة وتوطين الصناعة وتعزيز قدراتها في مجال البصريات.