حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في أبوصوير بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير بالإسماعيلية، اليوم الأحد، بفك شدة خشبية على مساحة 200 متر مربع بقرية السبع آبار الغربية.

تمت الإزالة في وجود رئيس القرية، ومسئولي القسم الهندسي بالقرية وحماية الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي لكافة أشكال التعديات والبناء بدون ترخيص، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي لكافة أشكال التعديات والبناء بدون ترخيص.

وعلى الجانب الآخر عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الاجتماع الدوري بنواب الإسماعيلية، والذي يتم خلال طرح ومناقشة المشكلات العامة التي تخص المواطنين بالمحافظة، في إطار التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة وأعضاء المجالس النيابية لخدمة أهالي الإسماعيلية.

حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة ، اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمحافظة الإسماعيلية.

وتم تخصيص اجتماع اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي وخطة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بجانب عرض ومناقشة بعض المشكلات التي تخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وحرص بشارة خلال الاجتماع علي أن يعرض نواب الإسماعيلية المشكلات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بدوائرهم، بالتوازي مع تقارير رؤساء الوحدات المحلية بذات المناطق، حتي يتمكن الجهاز التنفيذي للمحافظة من تحديد احتياجات المواطنين بشكل دقيق وتلبيه احتياجاتهم.

وشدد علي ضرورة تقديم مقترح بالمشروعات المراد تنفيذها، بشكل يراعي المناطق الأكثر احتياجًا لإدراجها خلال خطة العام المالي القادم، وضرورة وضع خطة للمشرعات العاجلة والآجلة يتم تقسيمها لخطة خمسية، على الخمس سنوات القادمة، وأن يتم الانتهاء من كافة المشروعات المطروحة أولًا بأول.

ووجه بضرورة تقديم مطالب حقيقة مبنية على أسس وضوابط بشكل مدروس، وتحديد التكلفة، وطريقة العمل؛ وضرورة دراسة توابع للقري على مستوى المحافظة بالكامل، والوقوف على أبعادها لإدراجها ضمن الخطة القادمة، مشددًا على عدم إدراج أي مشروع خارج الحيز العمراني بالخطة الخاصة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة المشروعات المراد تنفيذها بشكل دقيق وتحديد التكلفة بشكل مسبق.

وأشار "بشارة، إلى أنه منذ البداية كان لدينا 41 مشروع في قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب متوقفين عن العمل ، تم الانتهاء منهم جميعا فيما عدا 17 مشروع وجاري العمل بهم، معلنًا عن افتتاح عدد من المشروعات خلال الفترة القادمة، حيث سيتم افتتاح مجمع محطات مياه الشرب بالقصاصين الجديدة بنهاية العام الجاري، و محطة الصرف الصحي الفرعية بقرية فنارة في 31 يناير 2023، ومحطة الصرف الصحي التي تخدم قري التل الكبير (الجزيرة الخضراء، البعالوة، القرين ، العهدة) في 28 فبراير 2023.

كما سيتم الانتهاء من أعمال تسليم شبكات محطة الصرف الصحي بالواصفية في 31 يناير 2023، ومحطة الصرف الصحي الفرعية بقرية الحجاز "الكيلو 2" في 31 يناير 2023، بجانب الانتهاء من محطة مياه الشرب الصغرى بقرية عين غصين في 1 مارس 2023، وجاري طرح أعمال محطة مياه الشرب الكبرى بعين غصين.

وفيما يخص محطة الصرف الصحي " الجميزة " بقرية الوادي الأخضر بمركز ومدينة القصاصين، وجه محافظ الإسماعيلية بإنهاء جميع الملاحظات خلال شهر، ويليه استلام الشبكات مباشرة.

وفيما يخص محطة المياه العكرة بمركز ومدينة القنطرة شرق، وجه المحافظ بأن يستلم مركز ومدينة القنطرة شرق المحطة خلال أسبوع، علي أن يتم تدريب العمال بالوحدة المحلية عن طريق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، واستخدامها في ري المسطحات الخضراء بالقنطرة شرق.