«الموضوع مش فلوس».. أول تعليق من وزير الإسكان على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، إن الهدف من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، ليس تحصيل أموال من المواطنين، ولكن ما نسعى إليه هو تقنين الأوضاع القائمة والتيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب ، لمناقشة تعديلات قانون التصالح ، ردا علي ما طالب به النائب إيهاب منصور بإعفاء المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في وقت سابق ، من دفع رسوم التصالح وفقا للقانون الجديد.

وأوضح وزير الاسكان، وأن المادة الأولى التي طالب النائب بتعديلها والتي تنص علي مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الهدف منها هو استكمال الأوراق بشكل قانوني حتى يتم النظر فيه .

وتابع :" الموضوع ليس موضوع فلوس .. ولكن الأمر اجرائي حتي يضمن المواطن اعادة النظر في طلبه ".

فيما أكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن المواطن الذي رفض طلبه سيسدد الرسم وليس مقابل التقنين ، واذا رفض مرة اخري فلن يدفع جزية التصالح ٢٥% وسيتم استردادها وهذا ميزة له وليس عيب ، متابعا : نحن أمام قانون جديد وسيتم إلغاء القانون السابق فيجب اتباع الإجراءات الجديدة.