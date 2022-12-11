حقيقة كسر ارتقاء يوسف النصيري أمام البرتغال رقم كريستيانو رونالدو

أثار ارتقاء يوسف النصيري مهاجم منتخب المغرب الرائع في هدفه أمام البرتغال، الجدل في الوسائل الإعلامية حول حقيقة إنه أصبح أعلى ارتقاء في تاريخ الكرة.

وحسم الهدف تأهل المنتخب المغربي ليصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى المربع الذهبي في تاريخ كأس العالم.

وسجل النصيري هدف المغرب قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عندما تلقى عرضية عالية وارتقى للكرة بشكل رائع ووجهها برأسه إلى داخل الشباك، وقد شبه الكثيرون قفزة النصيري للأعلى بالقفزات الشهيرة للنجم البرتغال كريستيانو رونالدو.

وتردد أن النصيري تفوق على القفزة الشهيرة لرونالدو التي سجلها في دوري الأبطال بموسم 2012 -2013 .

لكن الأرقام نفت ذلك، حيث بلغ ارتفاع قفزة النصيري في مباراة أمس 2.78 متر، حسب ما أوضحته قنوات "بي.إن.سبورتس" عبر حسابها بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

أما قفزة رونالدو الشهيرة، فقد سجلت ارتفاع 2.93 مترا، وذلك خلال مشاركته مع فريقه الأسبق ريال مدريد الإسباني في مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لموسم 2012 - 2013 .

وبعدما كان أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الأدوار الإقصائية في كأس العالم، عندما صعد لدور الـ16 في نسخة المسابقة عام 1986 بالمكسيك، كان منتخب أسود الأطلس على موعد مع إنجاز أروع، بصعوده للمربع الذهبي في البطولة الأهم والأقوى على مستوى كرة القدم في العالم.

وخلال مسيرته في البطولة، حافظ منتخب المغرب على سجله الخالي من الهزائم في مبارياته الخمس التي خاضها بالنسخة الحالية للبطولة حتى الآن، عقب تعادله بدون أهداف مع كرواتيا في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات، ثم فوزه 2 -0 على بلجيكا و2 - 1 على كندا في الجولتين التاليتين بالمجموعة السادسة في الدور الأول للبطولة.

وخلال الأدوار الإقصائية، أطاح منتخب المغرب بنظيره الإسباني، بطل العالم في نسخة 2010، عقب فوزه عليه 3 - 0 بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يقصي في دور الثمانية منتخب البرتغال.