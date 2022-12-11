رئيس محلية النواب يشكر الحكومة على تعديلات «التصالح في مخالفات البناء»

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب، أن جلسات مناقشة تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء تاريخية لانها تمس المواطنين وتسعى لإنهاء مشكلات و التصدي لتحديات.

ووجه السجيني الشكر للحكومة خلال اجتماع لجنة مشتركة من الاسكان و الادارة المحلية لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا «قياس الأثر التشريعي للقانون و إعادة تعديله أمر يؤكد اننا امام وزراء و حكومة تحملت المسئولية لمواجهة التحديات».

وأوضح السجيني، أن بعض المطالبات التي نادى بها البعض بالتصالح على التعديات على نهر النيل و الاثار تتعارض مع الدستور و هنا يبذل المشرع جهد كبير لصياغة تشريع لا يتضمن أي مخالفات دستورية.

وطالب السجيني الحكومة بالاجابة على سؤال ماذا بعد إقرار القانون و ماذا عن التطبيق العملي للتشريع؟

وبدأت منذ قليل لجنة الاسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق العامة بمجلس النواب اجتماعها منذ قليل بحضور ومشاركة 3 وزارء حيث يشارك كل من الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، وكذلك بمشاركة وحضور العديد من النواب ورؤساء اللجان النوعية.