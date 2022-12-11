الأنبا عمانوئيل يحتفل بعيد «الحبل بلا دنس» بأسوان

ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، احتفل بعيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيسة العذراء الحبّل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان.

واحتفل راعي الإيبارشية أيضًا بمرور مائة وخمسين عامًا على تأسيس الرهبنة الكومبونيانية النسائية، بمشاركة القمص أنطونيوس ذكري، راعي الكنيسة، والآباء خدام الكنيسة، وعدد من كهنة الإيبارشية، والأخوات الراهبات. تضمن الاحتفال صلاة المسبحة الوردية، والمدائح المريمية، بالإضافة إلى تطواف مهيب بأيقونة العذراء مريم.

تلا ذلك، لقاء أبوي بين نيافة المطران، وخدام التعليم المسيحي، وبعض الأنشطة الرعوية بالكنيسة، حيث أكد لهم أهمية العمل الجماعي، كما أشار إلى ضرورة المواظبة على حضور محاضرات معهد التربية الدينية بالإيبارشية، داعيًا إياهم لاستكمال دراستهم، بمعهد التربية الدينية، بالسكاكيني.