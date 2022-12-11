الإعدام شنقاً لقاتل زوجته فى المقطم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، بالإعدام شنقا لقاتل زوجته في المقطم.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهم إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه من عدمه.

صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر محمود وأكرم عبد المنعم وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

كشف أمر الإحالة أن المتهم "عمرو. م"، في غضون شهر مايو دائرة قسم شرطة المقطم قتل المجني عليها مروة .ط .ف عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها لما بينهما من خلاف بأن دبر لجريمته وما أن ظفر بها وحيداً حتى كال لها عدة ضربات قاتلة في أماكن متفرقة بأنحاء جسدها باستخدام أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص قاصدا قتلها فأحدث الإصابات التي أودت بحياتها.