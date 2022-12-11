برلمانية إيطالية: علينا مراجعة سياساتنا ودعم الاستقرار فى ليبيا

قالت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي، ستيفانيا كراكسي، إنه يجب منع تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أجزاء.

وأضافت البرلمانية الإيطالية: «علينا مراجعة سياساتنا، خاصة ملف الطاقة مع ليبيا، فالأحداث في أوروبا فتحت المجال أمام أطراف أخرى للتعاون مع طرابلس»، حسبما نقلت صحيفة «السبق» الليبية.

وأشارت إلى أن «الخطوة الأولى ستكون في التمكن من لعب دور إيجابي في الحوار الليبي، ودعم استقرار البلاد».

مؤسسة النفط الليبية تكشف عن إنتاجها خلال 24 ساعة

من ناحية أخرى، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، إن إنتاج النفط الخام خلال الـ24 ساعة الماضية وصل لمليون و210 ألف برميل، وإنتاج المكثفات لـ51 ألف برميل.

ولفتت في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 900 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية؛ منها 741 مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء، و98 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط، و75 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب ومصانع صغرى أخرى، و13 مليون قدم مكعب لمصانع الأسمنت.