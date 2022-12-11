الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد تأهله للمربع الذهبي.. الزي التقليدي للمغرب وأشهر معالمها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

إن أرض المغرب الساحرة المليئة بالعجائب هي بلد غني من حيث التاريخ والتقاليد والثقافة والدين والجغرافيا، قواعد اللباس هي واحدة من العديد من الجوانب التي تأثرت بهذا التراث الثقافي المتنوع.

الملابس المغربية التقليدية:

عادة، يستمر المغاربة في ارتداء الملابس التقليدية لأسلافهم دون اختلاف أو تأثير كبير من الموضة الغربية.

تتكون الملابس التقليدية للنساء والرجال في المغرب من أردية طويلة فضفاضة مع أغطية للرأس أو غطاء للرأس ونعال تقليدية، ومصنوعة من ألوان متناغمة وأقمشة فاخرة، تمت زراعة هذه الأزياء الرائعة منذ العصور القديمة للتاريخ المغربي، ولا تزال جزءًا من التقاليد الحية للبلاد اليوم.

وبالتزامن مع صعود منتخب المغرب الشقيق إلى المربع الذهبي في مونديال 2022، المقام بدولة قطر، سنعرض لكم أبرز أنواع الزي التقليدي لدولة المغرب حسبما أوضحها موقع moroccopedia.

الجلابة:

يرتدي كل من الرجال والنساء هذا الثوب التقليدي الطويل الفضفاض، إنه الرداء التقليدي الأكثر شعبية في البلدان المغاربية، وعادة ما يتم ارتداؤها مع البلغا، وهو نائم تقليدي مصنوع من الجلد.

يتغير نسيج الجلابة حسب الطقس، وخلال الصيف يرتدي المغاربة الجلابة المصنوعة من القطن الخفيف، وأثناء الشتاء يرتدون الجلابة المصنوعة من الصوف لتدفئتهم.

القفطان المغربي:

القفطان هو فستان مشهور عالميًا ترتديه النساء المغربيات في المناسبات الخاصة، مثل حفلات الزفاف أو حفلات الخطوبة، واكتسب هذا الثوب التقليدي الفاخر جوًا جديدًا من الحداثة من قبل مصممي الأزياء المعاصرين.

ترتدي العروس قفطانًا مزينًا بشكل مفرط في يومها الكبير، الجلابة، على عكس القفطان، ليس لها غطاء ويمكن أن يكون لها أكمام أقصر، ويتم تثبيته أيضًا في الصف الأمامي.

التكشيطة:

على غرار القفطان والذي يتم ارتداؤه أيضًا في حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة التقليدية، يأتي التكشيطة بتصميم مزدوج الطبقات: قفطان كقطعة سفلية وثوب شفاف عادة كطبقة علوية، والتكشيطة هو في الأساس قفطان يلبس بطبقة علوية وحزام (مداما).

يمكن صنعه من أقمشة مختلفة مثل الديباج أو الكشمير أو المخمل، والحزام أو المداما، مصنوع من الذهب أو الفضة ومزين بالزمرد أو الياقوت.

 

الحايك:

ترتديه النساء في المناطق الأكثر برودة ومحافظة في المغرب، الحيك هو زي أبيض تقليدي مصنوع من الحرير والصوف، ويغطي الجسم كله ما عدا الوجه واليدين، فهذه القطعة الكبيرة من الثوب هي رمز للتواضع وحسن التقدير.

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الكندورة:

يرتدي هذا الزي الصيفي كل من النساء والرجال، والغندورة عبارة عن رداء رشيقة وجيوب جانبية مريحة، مصنوعة من الخيوط المنسوجة.

 

درعا:

في الصحراء، يرتدي الرجال كندورة فضفاضة مفتوحة على الجانب تسمى درعا، وبالتالي، فإنه يحافظ على تهوية الجسم، وعادة ما تكون اللحامات الذهبية في المقدمة مصنوعة يدويًا، ويرتدي الصحراويون بنطلون قندريسي تحت الكندورة: سروال فضفاض تقليدي يسمح للرجال بالجلوس براحة أكبر على الأرض.

تأتي درعا عادة بلونين، الأزرق درعا يلبس للحياة اليومية والأبيض للأفراح والمناسبات الخاصة الأخرى.

سراويل القندرسي:

يُعرف أيضًا باسم بنطلون علاء الدينأو بنطلون الحريم، هذه السراويل الفضفاضة المريحة الضخمة، مع المنشعب حتى الركبة والجيوب العميقة (وهي عملية للغاية) هي في الأصل سراويل فارسية اعتاد الرجال المغاربة على ارتدائها، ولديها هذا الجانب الهبي الذي يجذب السياح ويأتي في أنماط وألوان مختلفة.

الملحفة:

يختلف كثيرا عن الجلابة، والملحفة هو لباس شعبي ترتديه النساء في جنوب المغرب، وترتدي النساء الصحراويات الملحفة لحماية أنفسهن من هبوب الرمال.

إنه نسيج كبير جدًا بألوان زاهية، يبلغ طوله حوالي 4 أمتار ويلتف حول الجسم لحمايته من الحرارة، وعادة ما يتم ارتداؤه باللون الأسود أو الأزرق، وقد عرف الملحفة بعض التغييرات، حيث ترتديه الأجيال الشابة بألوان أكثر بهجة.

الملابس المغربية التقليدية القفطان المغربي التكشيطة سراويل القندرسي كثيرا عن الجلابة

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وائل لطفي

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