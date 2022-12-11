الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «الصناعات الغذائية»: الاحتياطى الاستراتيجى من الزيت يكفى لـ5 أشهر

زيوت
زيوت

قال اللواء أحمد حسانين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي 5 أشهر.

وأشار «حسانين»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الطاقة الإنتاجية للتعبئة للمصانع تفي بالإنتاج، وستبدأ المصانع الجديدة العمل خلال المرحلة المقبلة خلال عامين من الآن، فيما يتعلق بإنشاء مجمع قها وادفينا الصناعي بمدينة السادات.

وأوضح أن حجم تكلفة المشروع ستبلغ 9 مليارات جنيه وقد تم البدء في تنفيذ المراحل الإنشائية، وسيتم إنشاء مصنع للزيوت في المنطقة الصناعية بمدينة السادات، لافتًا إلى أن الوزارة لديها تارجت بالتصدير من انتاج الشركات  التابعة للتموين بالتصدير حوالي 40% من إنتاج الشركات.

وكشف عن تلقى الشركة 7 عروض من شركات محلية وأجنبية للحصول على شراكة في 3 فرص استثمارية التي طرحتها الوزارة لإنشاء مجمعات للزيوت في كل من منطقة برج العرب على مساحة 137 ألف متر مربع، تتضمن مصنع استخلاص بطاقة ومصنع التكرير وتعبئة الزيوت ومصنع إنتاج المسلى، وفي منطقة سوهاج على مساحة 120 ألف متر مربع، بالإضافة إلى المجمع الصناعي بمنطقة العامرية وسيكون متخصصًا في انتاج المنظفات الصناعية، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير صناعة وإنتاج الزيوت كسلعة استراتيجية ضرورية للمواطن.

وأشار إلى أنه جار دراسة العروض المقدمة من قبل لجنة استشارية متخصصة، وسيتم عرضها على وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، متوقعًا إعلان نتيجة الترسية خلال شهر، لافتًا إلى أن نسبة المشاركة مع القطاع الخاص تصل إلى 76%.

التموين والتجارة الداخلية الدول العربية التجارة الداخلية الاحتياطي الاستراتيجي الأزمة الروسية أزمة كورنا أحمد حسانين الشركة القابضة للصناعات الغذائية الطاقة الإنتاجية

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