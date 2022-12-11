محافظ المنوفية يسلم كراسي كهربائية ومتحركة ومساعدات مالية لذوي الهمم

سلّم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، كراسي كهربائية ومتحركة ومساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية لعدد من ذوي الهمم ومرضي ضمور العضلات مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، عددًا من الحالات الإنسانية الأولي بالرعاية، بحضور نائبه محمد موسى، مسؤولي مؤسسة بوابتك للخير والتنمية.

يأتي هذا في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتقديم يدالعون لهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

وخلال لقائه بالحالات الإنسانية واستماعه لظروفهم الصحية والاجتماعية، سلّم محافظ المنوفية "جهازًا تعويضيًا" لمواطن من ناحية زاوية البقلي بالشهداء يبلغ من العمر 36 عامًا، يعول 4 من الأبناء تعرض لحادث أليم أدى إلى بتر إحدى قدميه لتمكينه من الحركة بشكل طبيعي، كما أمر المحافظ بتوفير كشك له بقريته لمساعدته على متطلبات حياته المعيشية وتوفير مصدر رزق ثابت.

وثمّن محافظ المنوفية، الدور البارز الذي تقوم به الجمعيات الخيرية وعلى رأسها مؤسسة بوابتك للخير والتنمية وجهودها المبذولة في التعاون وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والفئات المستحقة، مؤكدًا دعمه الكامل لتعزيز قيم العمل التطوعي وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية.

وفي نهاية اللقاء، أكد محافظ المنوفية، أن مكتبه مفتوح دائمًا لاستقبال جميع المواطنين، يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات والجهود التي يقوم بها المحافظ حرصًا منه واهتمامه بكافة الفئات المستحقة من أجل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم تفعيلاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية.