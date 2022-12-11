الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

عودة الروح لمترو حلوان المرج.. قطارات جديدة وتطويرات للخط الأول

مترو الأنفاق المكيف
مترو الأنفاق المكيف بالخط الأول

شهد الخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان ـ المرج) طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة البلاد، حيث شهد الخط تطويرات ورفع كفاءته وتقليل زمن التقاطر، وإدخال قطارات جديدة، حيث وصلت تكلفة تطويره 2.3 مليار جنيه.

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية؛ فإن الخط الأول للمترو يمثل العمود الفقري لشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهو أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة العربية لتكون للقاهرة الريادة في استخدام هذه الوسيلة المتطورة من وسائل النقل الجماعي التي تحقق الأمان والراحة والسرعة علاوة علي قدرتها الفائقة في نقل كثافات عالية حيث تبلغ الطاقة التصميمية للخط ٢ مليون راكب يوميًا.

وأضاف موقع الرئاسة أنه جرى تشغيل 20 قطارًا مكيفًا على خط حلوان المرج، من أجل تحسينه ورفع كفاءته وتقليل زمن التقاطر.

ويمتد الخط الأول من حلوان مرورًا بمناطق المعصرة وطرة البلد ثم المعادي والسيدة زينب ثم يتجه إلى ميدان التحرير ومنها إلى ميدان رمسيس ثم يتجه شمالًا إلي غمرة وحدائق القبة لينتهي عند الطريق الدائري في محطة المرج الجديدة بطول ٤٤ كــم منها ٤,٧ كــم في مسار نفقي وإجمالي ٣٥ محطة منها ٥ محطات نفقية وقد تم تنفيذه على ثلاث مراحل.

الخط الأول للمترو الخط الأول الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة الكبرى الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية

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وائل لطفي

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