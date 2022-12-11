الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

«أوابك»: 26 استراتيجية لدول العالم لاعتبار الهيدروجين من ركائز قطاع الطاقة

اوابك
اوابك

قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» في تقرير الأوضاع البترولية العالمية للربع الثالث 2022، إن عدد كبير من الدول تعتبر الهيدروجين ركيزة من ركائز استراتيجيات قطاع الطاقة، حيث تم اعتماد 9 استراتيجيات وطنية جديدة منذ سبتمبر 2021، ليصل عددها الإجمالي إلى 26 استراتيجية.

«أوابك» 26 استراتيجية لدول العالم لاعتبار الهيدروجين من ركائز قطاع الطاقة

وتابعت «أوابك» أن الدول انتقلت إلى الخطوة التالية من خلال تنفيذ سياسات ملموسة، مع التركيز بشكل خاص على دعم المشروعات التجارية لإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات والبنية التحتية، وأن التعاون الدولي في مجال الهيدروجين يُعد أمراً بالغ الأهمية لمواءمة الأهداف وزيادة حجم السوق وتعزيز تبادل المعرفة وتطوير أفضل الممارسات.

وأضاف التقرير أن مستوى التعاون كان مرتفعاً خلال عام 2021، ومن المتوقع أن يتسارع نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية والمخاوف المتزايدة بشأن أمن الطاقة، أنه قد تم توقيع 15 اتفاقية دولية ثنائية جديدة بين الحكومات منذ سبتمبر 2021، يركز معظمها على تطوير تجارة الهيدروجين العالمية

وزير البترول لـ«الدستور»: نعمل على زيادة إنتاج الغاز منخفض الكربون

وفي سياق متصل قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر والدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط يعملون على زيادة إنتاج الغاز منخفض الكربون حتى لا تكون هناك غازات مشتعلة، في محاولة لتقليل الفواقد في خطوط الإنتاج والمصانع التي تستخدم الغاز لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون.

وأضاف «الملا»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، على هامش منتدى غاز شرق المتوسط، أن زيادة إنتاج الغاز منخفض الكربون، لتوفير الغاز لاستخدامه في التصدير أو الاستهلاك المحلي، كما أن مصر ملتزمة بالتحول الطاقي وفق خطط عالمية وتعمل على زيادة المكون من الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء «رياح أو شمس» وصولًا للهيدروجين منخفض الكربون ثم الهيدروجين الأخضر.

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