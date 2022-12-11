الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تطوير طريق أسيوط الصحراوي الشرقي .. انجازات في عهد الرئيس

رصف ـ أرشيفية
رصف ـ أرشيفية

تتواصل أعمال تطوير طريق أسيوط الصحراوي الشرقي منذ عام، لرفع كفاءة الطريق وتوسعته، ليواكب ثورة التطوير التي تشهدها الطرق المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت وزارة النقل في وقت سابق أن الطريق سوف يعود للعمل من جديد بعد توقفه للتطوير، حيث من المقرر فتحه في مارس من العام القادم.

ويشهد قطاع الطرق في مصر؛ طفرة غير مسبوقة، حيث تواصل الدولة المصرية إنشاء شبكة طرق واسعة إلى جانب رفع كفاءة الطرق الموجودة بالفعل؛ لتحقيق أعلى مستويات الأمان، للحفاظ على أرواح المواطنين على هذه الطرق.

ويأتي الاهتمام بشبكة الطرق جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية التي تدشنها الدولة في كافة القطاعات لتحسين حياة المواطن المصري، توفير سُبل الحياة الكريمة للمصريين، كان أبرزها مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستهدفت قرى الريف المصري. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية الحياة الكريمة الريف المصري الصحراوي الشرقي

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