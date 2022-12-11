وزيرة الهجرة: تحويلات المصريين في الخارج تشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، إن "المصريين في الخارج دائما يقومون بتحويل أموالهم من الخارج إلى داخل مصر ويستثمرون في بلدهم"، مشيرة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، ومصر ترى أن الاستثمار في مستقبل أبنائها يكون من خلال الوطن.

وأضافت جندي أن تحويلات المصريين في الخارج هامة للغاية في توفير العملة الصعبة خاصة في ظل الظروف الراهنة مع الأزمات الراهنة التي شهدها العالم من فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية والدخول في كساد عالمي وأزمات اقتصادية طاحنة، مؤكدة أن مصر تبذل جهودا كبيرة لمواجهة الآثار الناجمة عن تلك الأزمات، منوهة بأن الرئيس السيسي يشدد دائما على أن المواطن المصري دائما في قلب عملية التنمية وله الأولوية القصوى والحياتية بالنسبة إلى الدولة المصرية.

وأشارت إلى أنه في مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج كانت هناك رغبة للمصريين بالخارج في تقسيم الفصل الدراسي لأبنائهم إلى فصلين دراسيين وأنها تحدثت مع وزيرالتربية والتعليم، ورحب بالفكرة وأصدر قرارا بذلك في غضون 3 أسابيع .

ولفتت إلى أنها تحدثت أيضا مع وزير التعليم العالي بأحد مطالب المصريين في الخارج والمتمثل في فتح الأجازات والإعارات لأساتذة الجامعات المصريين في الخارج بدون شروط وقيود، موضحة أن قرارا كان قد صدر بفتح الأجازات والإعارات لأساتذة الجامعات في الخارج بدون شروط وقيود، ولكن هذا القرار لا يسرى عليهم حسب لوائح المجلس الأعلى للجامعات والذي لا يسمح سوى بفترة إعارة لمدة 10 سنوات فقط.

وقالت إنها قامت بحل تلك المشكلة بشكل استثنائي بالتشاور مع وزير التعليم العالي والعرض على رئيس الوزراء بالتجديد لمدة عام بشكل استثنائي ويسمى "عام توفيق الأوضاع" لمن تخطى عشر سنوات إعارة، وتم عرض الأمر على مجلس الوزراء الذي وافق على تطبيق ذلك القرار، مشددة على أن الدولة تسعى بشتى الطرق إلى مساندة ودعم أبنائها المصريين في الخارج.