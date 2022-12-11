الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكريم فنانة تشكيلية بجامعة الإسكندرية فازت بثلاث جوائز دولية خلال 2022

الفنانة نورهان المهدي
الفنانة نورهان المهدي

هنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الفنانة التشكيلية الدكتورة نورهان المهدي، المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة، لفوزها بثلاث جوائز دولية خلال هذا العام.

وحصلت نورهان المهدي، على جائزة ليوناردو دافنشي في الرسم من دولة إيطاليا، والذي حمل عنوان"فعل آدم"(Adam's action)، واعتمدت فى معالجتها للعمل على الأسلوب الرمزي حيث استخدمت بعض العناصر ذات المدلول التشكيلي، وقامت الفكرة على فلسفة المواجهة بين "حقيقة الموت والرغبة فى الحياة".

كما فازت بجائزة باريس الدولية، حيث مثّلت مصرَ في معرض بمتحف اللوفر بباريس في شهر أكتوبر 2022، ومؤخرًا جائزة برشلونة الدولية نوفمبر 2022 عن مشاركتها في بينالي برشلونة الدولي الرابع 2022 بإسبانيا، والذي يتم عقده كل عامين في المتحف الأوروبي الحديث MEAM، وتكريمها من قبل القائمين على المسابقة الدولية لكونها واحدة ضمن نخبة الفنانين العالميين، بجانب نشر العمل في مجلة الفن الدولي المعاصر، متمنيًا لها التوفيق ومزيد من التقدم والازدهار.

وكان قد أكد قنصوه أن إدارة الجامعة ستكون دائمًا عونًا لأبنائها الموهوبين والمتميزين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، فهم أساس المستقبل وحاملو شعلته نحو تقدم بلادنا وازدهارها.

الفنانة التشكيلية جامعة الإسكندرية الدكتورة نورهان المهدي ثلاث جوائز دولية بينالي برشلونة الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

حسين فهمي يوشك على الانتهاء من «عودة البارون» ويواصل تصوير «سر السلطان»

رئيس الرعاية الصحية يشارك في مؤتمر ومعرض المنامة الصحي بالبحرين

للتأكد من سلامة الأغذية.. حملات مكبرة على المحلات والمطاعم بالغردقة

العثور على جثة سيدة داخل منزلها في ظروف غامضة بالبحيرة

أتربة ورياح هوائية.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة