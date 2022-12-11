تكريم فنانة تشكيلية بجامعة الإسكندرية فازت بثلاث جوائز دولية خلال 2022

هنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الفنانة التشكيلية الدكتورة نورهان المهدي، المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة، لفوزها بثلاث جوائز دولية خلال هذا العام.

وحصلت نورهان المهدي، على جائزة ليوناردو دافنشي في الرسم من دولة إيطاليا، والذي حمل عنوان"فعل آدم"(Adam's action)، واعتمدت فى معالجتها للعمل على الأسلوب الرمزي حيث استخدمت بعض العناصر ذات المدلول التشكيلي، وقامت الفكرة على فلسفة المواجهة بين "حقيقة الموت والرغبة فى الحياة".

كما فازت بجائزة باريس الدولية، حيث مثّلت مصرَ في معرض بمتحف اللوفر بباريس في شهر أكتوبر 2022، ومؤخرًا جائزة برشلونة الدولية نوفمبر 2022 عن مشاركتها في بينالي برشلونة الدولي الرابع 2022 بإسبانيا، والذي يتم عقده كل عامين في المتحف الأوروبي الحديث MEAM، وتكريمها من قبل القائمين على المسابقة الدولية لكونها واحدة ضمن نخبة الفنانين العالميين، بجانب نشر العمل في مجلة الفن الدولي المعاصر، متمنيًا لها التوفيق ومزيد من التقدم والازدهار.

وكان قد أكد قنصوه أن إدارة الجامعة ستكون دائمًا عونًا لأبنائها الموهوبين والمتميزين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، فهم أساس المستقبل وحاملو شعلته نحو تقدم بلادنا وازدهارها.